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Dünya

Almanya’da Gassal Olmaya İlgi Artıyor

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GASSAL KURSUNA TALEP ARTIYOR

Gassal dizisinin popülerliği nedeniyle Türkiye’de gassal kurslarına olan ilgi artıyor. Bununla birlikte Almanya’da da gassal olmak isteyen gençlerin sayısı yükseliyor. 2013 yılında gassal eğitimine katılanların sayısı 390 iken, bu sayı 2023’te 860’a ulaştı. Öğrenim görenlerin yüzde 57’sini kadınlar oluşturuyor. Almanya’da son on yılda vefat edenlerin sayısı yüzde 15 artış gösterdi.

ALMANYA’DAKİ GASSALLARIN GELİRİNDEKİ FARKLAR

Almanya’da çalışan bir cenaze levazımatçısı, ortalama 3000 Euro brüt aylık geliri ile Türkiye’deki gassalın maaşının neredeyse üç katını kazanıyor. Türkiye’deki gassallar, ölülerin yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemlerinin hazırlanması gibi görevleri üstleniyor. Almanya’da ise gassal ya da cenaze levazımatçısı, ölen kişiyi morgdan alıp yıkama yerine getiriyor, hijyenik bakımını yapıyor, resmi ve dini işlemlerle ilgileniyor, makyaj uyguluyor, ölüm ilanlarını hazırlıyor ve cenaze törenini düzenliyor.

KADINLARIN İLGİSİ VE MESLEKTE GEREKEN YETENEKLER

Almanya’da kadınların bu mesleğe yönelmesinin nedeni, “empati gücünün daha yüksek olması” olarak gösteriliyor. Meslekte en önemli unsurların başında “empati ve zihinsel güç” yer alıyor. Öte yandan, Almanya’da Müslüman olmayanların dışında çok az sayıda kişi toprağa gömülüyor. Çoğu kişi yakılması tercih edilirken, bir kısmı ise tabutla hazırlanan şapele yerleştiriliyor.

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