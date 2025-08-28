Almanya’da Gazze Eylemine Polis Müdahale

BERLİN’DE FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ TOPLANDI

Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail’in uyguladığı soykırımı protesto etmek ve Gazze’de yaşanan açlık krizine dikkat çekmek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de toplandı. Göstericiler, şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Hackescher Meydanı yakınlarında bir araya gelerek İsrail aleyhine sloganlar atmaya başladı. Sloganlarla birlikte, İsrail’in Gazze’deki insani yardım girişimlerini engellediği ve orada yaşanan açlık krizi ile saldırılara karşı farkındalık yarattılar.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖSTERİLERİN SONLANDIRILMASI

Eylem belli bir süre sürdükten sonra, polis gösteriyi sonlandırdıklarını açıkladı ve göstericilerin bölgeden ayrılması için anons yaptı. Ancak, göstericilerin bu anonsa uymadığı durumlar yaşandı ve bu sebepten dolayı polis ile eylemciler arasında gerginlik ortaya çıktı. Gözaltılar ve polis şiddeti yaşandı.

KADININ YARALANMASI VE GÖZALTINA ALINMASI

Eylem sırasında, polisin bir kadına yumruk atması sonucunda kadın yaralanarak gözaltına alındı. Olay, polis müdahalesinin sertliği nedeniyle dikkat çekti ve eylemciler arasında büyük tepkilere neden oldu.