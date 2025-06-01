Almanya’da Hastane Yangını: 3 Ölü, 54 Yaralı

FECİ YANGIN HAMBURG’DA MEYDANA GELDİ

Hamburg’a bağlı Hohenfelde semtindeki bir hastanede, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen yangın hızlı bir şekilde yayıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Hastanede yoğun olarak yaşlı hastaların tedavi gördüğü biliniyor ve yangın sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında 16’sı ağır olmak üzere toplam 54 kişi yaralandı.

YANGININ BAŞLANGICI VE SEBEBİ NOT EDİLDİ

Yangının hastanenin giriş katında başladığı ve daha sonra birinci kata sıçradığı tespit edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Giriş katında bulunan bir odanın tamamen yandığı, yoğun dumanın hastanenin 4’üncü katına kadar ulaştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yanğın, ekiplerin yoğun mücadeleleri sonucunda kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren tahliye operasyonuna 160’dan fazla itfaiye ekibi katıldı ve kurtarılan çok sayıda hasta, çevredeki hastanelere aktarılmak için sevk edildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.