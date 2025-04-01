Almanya’da İtalyan Mafyasına Yönelik Operasyon

ALMANYA’DA SUÇLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

Almanya’da artan suç olaylarına karşı ortak bir seferberlik başlatıldı. Bu çalışmada, Almanya ve İtalya hükümeti işbirliği gerçekleştirdi. İtalya’da mafya olarak bilinen “Ndrangheta” suç örgütüne yönelik, her iki ülkenin birlikte yürüttüğü bir operasyon düzenlendi.

MAFYAYA YÖNELIK OPERASYON DETAYLARI

Baden-Württemberg eyaletindeki Waiblingen Savcılığı ile polisinin yaptığı ortak açıklamada, operasyon sırasında toplamda 40 mekanda arama gerçekleştirildiği ve 36 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

POLİS MEMURUNUN DURUMU

Gözaltına alınanlar arasında Aalen Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 46 yaşındaki bir polisin de bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu polis hakkında sırları ifşa etmekten dolayı tutuklama emri çıkarıldığı kaydedildi.

DÖRDÜNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınanların “Ndrangheta” mafyasıyla bağlantılı oldukları suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi. Operasyon kapsamında Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin yanı sıra, Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi. Almanya ile İtalya polisinin işbirliği çerçevesinde, 2021 yılından bu yana “Ndrangheta” mafyası ve organize suç örgütleriyle mücadele yürütüldüğü vurgulandı.