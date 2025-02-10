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Almanya’da Koalisyon Seçenekleri Tartışılıyor

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SEÇİM TARİHİ VE SEÇMEN SAYISI

Almanya’da yaklaşık 59 milyon seçmen, 630 sandalyeden oluşan yeni parlamentoyu belirlemek için yaklaşık iki hafta sonra sandık başına gidecek. Anketler, bir sonraki şansölyenin ana muhalefet partisi CDU/CSU’nun adayı olan Friedrich Merz olacağını gösteriyor. Ancak koalisyon hükümetinin hangi partilerden oluşacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Aşırı sağ AfD’nin yükselişi ise endişeleri artırıyor.

Adayların Durumu

Seçimlerde başbakan adayı olarak Olaf Scholz ve Friedrich Merz yanı sıra, Yeşiller’in adayı Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile AfD’nin kuruluşundan bu yana ilk kez başbakan adayı olan Alice Weidel de yarışacak. Seçim sistemi gereği, seçmenler adaylara değil, partilere oy veriyor. Birinci çıkan partinin adayı, parlamentoda yapılan oylama ile Şansölye olarak seçiliyor. Bild gazetesinin son anketine göre, seçmenlerin “adaylar doğrudan seçilseydi” Merz’i şansöyle olarak görmek istediği görülüyor. Dört aday arasında seçmenlerin yüzde 24’ü Merz’i tercih ederken, yüzde 20’si AfD’nin adayı Alice Weidel’i destekliyor.

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