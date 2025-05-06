Almanya’da Merz Yeni Hükümete Başladı

YENİ HÜKÜMETİN GÖREVE BAŞLAMASI

Almanya’da yeni Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti yemin ederek iş başı yaptı. Federal Meclis’te yapılan ikinci tur oylamada Merz, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, düzenlenen törende Merz’e “başbakanlığa atama” belgesini takdim etti. Atama belgesini kendine veren Merz, ardından Federal Meclis’e gelerek yemin metnini okudu.

TEBRİKLER VE SORUMLULUK VURGUSU

Merz’in yemin etmesinin ardından Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Partiden oluşan hükümetin bakan adayları, Merz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek atama belgelerini aldılar. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merz ve bakanlarını tebrik ederken, “Sayın Başbakan, demokrasilerde bazı günler halkın beklediğinden daha heyecanlı geçer. Biraz gecikmeli olarak, seçilmeniz dolayısıyla sizi bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum. Birlikte ülkemiz, vatandaşlarımız ve geleceğimiz için büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz” ifadelerini kullandı. Steinmeier, Merz’e cesaret, ılımlılık, sabır ve kararlılık gibi temennilerde bulundu.

DEVİR TESLİMİ VE İLK TOPLANTI

Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ayrılarak tekrar Federal Meclis’e geçerek yemin ederek göreve başladılar. Yemin törenlerinin bitiminden sonra Başbakanlık ve bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı. Yeni kabine ilk toplantısını yerel saatle 22.00’de gerçekleştirecek. Almanya’daki yeni hükümette 8’i kadın 17 bakan görev alacak.

İLK TUR OYLAMADA YAŞANAN OLAYLAR

Merz, mecliste ilk tur oylamada Başbakan seçilmesi için gerekli olan 316 evet oyunu alamamıştı. Bu turda 310 milletvekili destek vermiş, 307 milletvekili “hayır” oyu kullanmış, 3 milletvekili ise çekimser kalmıştı. İlk tur oylamanın ardından Federal Meclis Başkanı Klöckner, ikinci tur oylamanın aynı gün yapılmayacağını açıklamıştı. Uzun süren toplantı ve müzakerelerin ardından ikinci tur oylama kararlaştırıldı. Meclisteki ikinci tur oylamada Merz, 618 milletvekili arasından 325’inin desteğini alarak Almanya’nın 10’uncu Başbakanı oldu. Oylamada 289 milletvekili “hayır” oyu verirken, 1 milletvekili çekimser kaldı.