Almanya’da Müslümanlara Saldırılar Yüzde 70 Arttı

İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA CİDDİ ARTIS

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Müslümanlara yönelik saldırı ve ayrımcılık olayları, 2024 yılı itibarıyla önemli bir artış göstermeye başladı. CLAIM adındaki insan hakları kuruluşu, 2024 yılındaki İslamofobik saldırılara dair yıllık raporunu yayınladı.

YILLIK RAPORDAKİ ŞAŞIRTICI VERİLER

Rapora göre, yıl içerisinde toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artış anlamına geliyor. Raporu kamuoyuna sunan kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

KADINLAR HEDEFTE

Vakalarda özellikle kadınların sıkça hedef alındığı ifade ediliyor. Cinsiyeti tespit edilen saldırıların yüzde 64’ünde mağdurun kadın olduğu kaydedilirken, bazı vakalarda mağdurların çocuklarıyla birlikte olduğu belirtildi.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN RASTLANTILI OLAYLAR

Rapor içerisinde; okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde yaşanan sistematik ayrımcılığın yanı sıra sözlü saldırıların da en yaygın olaylar arasında olduğu vurgulanıyor. Ancak CLAIM’e göre, belgelenen bu veriler yalnızca buzdağının görünen kısmını oluşturuyor.

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından ve Almanya’daki terör olayları sonrası siyasi söylemlerde Müslümanların güvenlik tehdidi olarak lanse edilmesinin toplumsal düşmanlık ve ayrımcılığı artırdığını belirtti. “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” dedi.

AŞIRI SAĞ VE İSLAMOFOBİK SALDIRILAR

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Son yıllarda aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte İslamofobik saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.