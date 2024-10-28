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Almanya’da Papaza Çocuk İstismarı Cezası

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Son yıllarda, papa ve rahiplerin cinsel istismar olayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yeni gelişme ise Almanya’da yaşandı. Fulda Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında 43 yaşındaki Katolik papaz, internet üzerinden çocuklara cinsel istismar suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BU KARAR, ÇOCUKLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN CİNSEL İSTİSMARINA YANIT OLDU

Savcı Benjamin Krause, Alman basınına yaptığı açıklamada, “Bu karar, çocukların internet üzerinden cinsel istismarının kabul edilemez olduğunu gösteriyor. Bu doğrudan fiziksel temas olmadan sadece internet üzerinden gerçekleşse bile,” şeklinde konuştu. Mahkeme sözcüsü Dominik Dute de mahkemenin, papazı 68 suçlamanın tamamından suçlu bulduğunu ve en ciddi suçun çocuklara yönelik “ciddi cinsel istismar” suçu olduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA, NCMEC İHBARIYLA BAŞLATILDI

Katolik papazı hakkında yürütülen soruşturmanın, Eylül 2021 ile Temmuz 2022 arasında bir görüntülü sohbet platformunda çocukların uygunsuz görüntülerini oluşturma, bulundurma ve dağıtma suçlamasıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Papaz hakkındaki soruşturmanın, ABD’deki “Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi” (NCMEC) adlı kuruluştan gelen bir ihbar ile başlatıldığı ifade edildi.

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