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Dünya

Almanya’da PKK Yandaşları Gösteri Düzenledi

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ALMANYA’DA PKK YANDAŞLARINDAN GÖSTERİ

PKK yandaşları, Almanya’nın Köln kentinde provokatif bir gösteri düzenliyor. Etkinlikte, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talepleri öne çıkıyor.

ÖCALAN’A DESTEK SLOGANLARI

Gösteride, örgütün sembolleri ve Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları sergilenirken, terör örgütünün elebaşına destek verici sloganlar atılıyor. Etkinlik, eski tersaneler bölgesindeki Deutzer Werft’te başladı ve Ren Nehri üzerindeki Severin Köprüsü ile Köln’ün tarihi merkezi üzerinden Deutz Köprüsü güzergahında yürüyüşle devam etti. Yürüyüş, başladığı noktada sona eriyor.

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