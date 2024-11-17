Almanya’da PKK Yandaşlarından Gösteri Eylemi

KÜRESEL GÜVENLİK RİSKLERİ VE PROTESTOLAR

Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya’nın Köln şehrinde oldukça dikkat çeken bir gösteri düzenledi. Toplanan grup, terörist başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Etkinlikte, katılımcılar PKK sembolleri ve Öcalan’ın fotoğraflarını sergileyerek elebaşı lehine sloganlar attı. Miting, eski tersaneler bölgesinde bulunan Deutzer Werft’te başladı ve Ren Nehri üzerindeki Severin Köprüsü, Köln’ün tarihi merkezi ile Deutz Köprüsü güzergâhını takip ederek, başladığı noktada son buldu.