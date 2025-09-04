Almanya’da Savaş Çocukları İçin Etkinlik

SAVAŞ BÖLGELERİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Federal Meclis binası önünde, savaş bölgelerinde yaşam mücadelesi veren çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Islamic Relief yardım kuruluşunun düzenlediği etkinlikte, “Savaş bölgelerindeki çocuklarla dayanışma” yazılı pankart dikkat çekti. Ayrıca, savaş bölgelerinde mağdur olan çocukların fotoğraflarına yer verildi ve bu çocukların hikayeleri katılımcılara okundu.

YETİMLER İÇİN YEMEK KAMPANYASI

Etkinlikte söz alan Islamic Relief Genel Müdür Yardımcısı Nuri Köseli, “yetim yemeği” kampanyasına start verdiklerini ve bu vesileyle yetimlerin durumuna dikkat çekmek istediklerini belirtti. Köseli, özellikle Alman hükümeti ve meclisinin dikkatini savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara çekme amacında olduklarını ifade etti. “Çatışmaların hala sıcak olduğu bölgelerde çocuklar ciddi zararlar görüyor.” diyen Köseli, insani yardımın Gazze gibi zor bölgelerde büyük zorluklarla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Köseli, insani yardımların engellenmemesi gerektiğini söyleyerek, “İnsani yardımın sadece bağışlarla desteklenmemesi, hükümetlerin burada daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, etkinliğin ana hedefini ve savaş bölgelerindeki çocukların ihtiyaç duyduğu desteği dile getiriyor.