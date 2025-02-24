Almanya’da Seçimi Muhafazakarlar Kazandı, Euro Yükseldi

ALMANYA’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin yaptığı sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara göre, CDU/CSU oyların yüzde 28,6’sını alarak ilk sırada yer alıyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi önde gelirken, aşırı sağcı popülist AfD oy oranını 10 puan artırarak yüzde 20,4 ile ikinci sıraya yükseliyor. SPD ise yüzde 16,3’lük oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.

DÖVİZ PİYASALARI VE BORSALARDAKİ HAREKETLENME

Euro, Asya seansında doların zayıflamasıyla 1,05245 dolara kadar çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Avrupa borsaları da istikrar kazanıyor; EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,46, Almanya’nın DAX vadeli işlemleri ise yüzde 1,12 artış gösteriyor. Almanya’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi ise hafifçe geriliyor.



CNBC-e’nin haberine göre, analistler muhafazakar Hristiyan Demokratlar’ın kırılgan ekonomiyi toparlamak için koalisyon hükümetini ne kadar hızlı kurabileceğine odaklanıyor. Pictet Wealth Management Makroekonomi Araştırmaları Başkanı Frederik Ducrozet, “Piyasalar için en dostane koalisyonlar hala teorik olarak mümkün. Büyük Koalisyon veya CDU, SPD ve Yeşiller’den oluşan Kenya Koalisyonu gibi seçenekler masada” diyor. Ayrıca, AfD’nin beklenenden daha yüksek bir oy oranına ulaşmaması, piyasalar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BORÇ FRENİ REFORMU MERAKLA BEKLENİYOR

Piyasalar, Almanya’nın ‘borç freni’ olarak bilinen ve bütçe açığını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,35’i ile sınırlayan kuralın reforme edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024’te ikinci yıl üst üste daralma yaşamış durumda. Eleştirmenler, yıllardır süren düşük yatırımlardan borç frenini sorumlu tutuyor. Yatırımcılar ise Avrupa genelinde savunma harcamalarının artırılması baskısıyla kamu harcamalarının yükselmesi beklentisinin güçlendiğini düşünüyor.