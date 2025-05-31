Almanya’da Uçak Düşmesi: 2 Ölü

UÇAK KAZASI SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya’da küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesiyle iki kişi yaşamını yitiriyor. Polisten gelen bilgilere göre, Thüringen eyaletindeki Erfurt kenti yakınlarında bulunan Alkersleben beldesinden havalanan küçük uçak, Mönchengladbach Havalimanı’na yalnızca 4 kilometre mesafe kala bir eve düşüyor. Kaza sonrasında meydana gelen olayda, iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruluyor.

KAZA SONRASI EVDE YANGIN ÇIKTI

Uçak, Korschenbroich’ta bulunan müstakil bir evin üzerine düşerken yangın çıkıyor ve bu durum evde ağır hasara yol açıyor. Hayatını kaybedenlerin arasında 71 yaşındaki kadın pilot olduğu belirtiliyor. Ancak hayatını kaybeden diğer kişinin evde yaşayan biri mi yoksa uçakta bulunan bir yolcu mu olduğu hakkında net bir bilgi verilmiş değil. Kazanın sebebinin araştırıldığı ifade ediliyor.