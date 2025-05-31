Almanya’da Uçak Ev Üzerine Düştü

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Almanya’da meydana gelen trajik bir olayda, küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Polisin yaptığı açıklamalara göre, Thüringen eyaletinin Erfurt kenti yakınlarındaki Alkersleben beldesinden havalanan küçük uçak, Mönchengladbach Havalimanı’na sadece 4 kilometre mesafe kala bir evin üzerine düştü.

EVDEKİ HASAR VE KURBANLAR

Korschenbroich’ta bulunan bir müstakil evin üzerine düşen uçağın ardından yangın çıktığı ve evin ağır hasar aldığı bilgisi verildi. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin 71 yaşındaki kadın pilot olduğu belirtildi. Diğer kişinin ise evde yaşayan bir birey mi yoksa uçaktaki bir yolcu mu olduğu henüz netlik kazanmadı. Olayın nedenine dair araştırmalar devam ediyor.