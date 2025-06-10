Almanya’da Vatandaşlık Başvurusu Rekor Kırdı

ALMANYA’DA VATANDAŞLIĞA KABULDE REKOR ARTIRDI

Almanya’da, geçen yıl 291 bin 955 kişi, vatandaşlık başvurusu kabul edilerek, bu alanda rekor bir sayıya ulaşmış durumda. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılına yönelik yabancı uyrukluların Alman vatandaşlığına geçiş verilerini paylaştı. Verilere göre, 2023 yılına göre 91 bin 860 artışla, kabul edilen toplam sayısı 291 bin 955 oldu. Destatis, “2000 yılından bu yana istatistiklerin tutulmasıyla bu kadar çok vatandaşlığa geçiş kaydedilmemişti.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, 2024’te yapılan yeni düzenlemelerin Vatandaşlık Yasası’nın artışta etkili olduğu aktarıldı.

İLK SIRA SURİYELİLERİN, TAKİPTE TÜRKLER VAR

Almanya’da geçen yıl vatandaşlığa kabul edilenler arasında Suriyeliler, 83 bin 150 kişi ile ilk sırayı alırken, Türkler 22 bin 525 kişi ile ikinci sırada yer buldu. Türk vatandaşlarını 13 bin 545 Iraklı, 12 bin 980 Rus ve 10 bin 85 Afgan takip etti. Geçen yıl içindeki Türk vatandaşlarının kabul sayısının, önceki dönemle karşılaştırıldığında iki katından fazla bir artış gösterdiği dikkat çekti. Rus vatandaşları içinse 2023 yılında sadece 1995 kişi kabul edilirken, bu sayı 2024’te 12 bin 980’e yükseldi.

YENİ VATANDAŞLIK YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Almanya’da yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıran, aynı zamanda çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasayla, Alman vatandaşlığına geçmek için gereken yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilerek, belirli şartları sağlayanlar için bu sürenin 3 yıla kadar düşürülmesi sağlandı. Ayrıca, Almanya’da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl boyunca ülkede yasal olarak ikamet etmesi durumunda Alman vatandaşlığı alabilmesi mümkün hale getirildi. Fakat, başvuranların kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırıldı.