Almanya’da Yabancı Düşmanlığı Artıyor

BATIDA YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTIYOR

Yapılan araştırma, 2.500 katılımcı ile hayata geçirildi ve sonuçlar “Ön Yargıda Birleşildi” başlığıyla kamuoyuna açıklandı. Elde edilen verilere göre, Batı Almanya’da yabancı düşmanlığı oranı 2022’de yüzde 12,6’dan yüzde 19,3’e yükseldi. Doğu Almanya’da ise yüzde 33,1’den yüzde 31,5’e küçük bir düşüş gözlemlendi. Araştırma sonuçlarını yorumlayan sosyolog ve psikolog Elmar Brähler, “Yabancı düşmanlığı Almanya genelinde ortak bir önyargıya dönüşmüş durumda” ifadesinde bulundu.

AFD SEÇMENLERİ YABANCI DÜŞMANI OLDU

Araştırmaya göre, göç ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Almanya İçin Alternatif (AFD) partisinin seçmenlerinin yüzde 61’inin yabancı düşmanı görüşlere sahip olduğu belirlendi. Bu durum, partinin seçmen tabanında yabancı karşıtı tutumların yaygınlaştığını gösteriyor.

DEMOKRATİK MEMNUNİYETSİZLİK ARTIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Almanya genelinde vatandaşların yüzde 90,4’ü demokrasiyi desteklediğini ifade ediyor ancak demokrasinin mevcut uygulamalarından memnun olanlar yalnızca yüzde 40,3 düzeyinde kalıyor. Özellikle Doğu eyaletlerindeki memnuniyetsizlik oranı daha yüksek. Araştırma, demokrasiye duyulan hoşnutsuzluğun milliyetçi eğilimlerdeki artışla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

ÖNYARGILAR CUMHURİYETİ UYARISI

Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek Almanya’nın bir “önyargılar cumhuriyeti”ne dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti. Ataman, “Demokraside ciddi sorunlar olduğu bu araştırmayla bir kez daha ortaya çıktı. Almanya’nın bu tehlikeli gidişata izin vermemesi gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu.