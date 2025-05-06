Almanya’da Yeni Başbakan Merz Seçildi

ALMANYA’DA BAŞBAKAN SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi’nin Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ikinci tur oylamada başbakan olarak seçildi. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner yönetimindeki genel kurulda gerçekleştirilen gizli oylamada, Merz, 618 milletvekili arasında 325 oy aldı. Oylamada 289 milletvekili “hayır” oyu verirken, 1 vekil çekimser kaldı ve 3 oy geçersiz sayıldı. Böylece Merz, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın 10. Başbakanı oldu.

İLK TURDA YETERSİZ OY ALDI

Friedrich Merz, ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini almasına rağmen başbakan seçilmek için gereken 316 oya ulaşamadı. Merz’in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola, oylamayı tribünden takip etti. Eski Başkan Angela Merkel, ilk tur oylamada salonda yer almasına rağmen ikinci tura katılmadı. Başbakan olarak seçilen Merz, oylama sonucunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’ye geçti. Burada, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz’e “başbakanlığa atama” belgesini teslim etti ve başarılar diledi.

YEMİN TÖRENİ VE KABİNE ATAMALARI

69 yaşındaki Merz, törenin ardından yemin etmek üzere Meclis’e döndü. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’ın elinde tuttuğu yemin metnini okuyan Merz, yemin ettikten sonra başbakanlar için ayrılan koltuğa oturdu. Merz, sonrasında yeni kabine üyeleriyle birlikte Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Steinmeier’den atama belgelerini aldı. Steinmeier, yeni hükümetin zor dönemde büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, “Başarılı olmanız ülkemizin çıkarınadır” dedi. Steinmeier, Almanya’nın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesi için ekonomik canlanmaya, demokrasiye güvenmeye ve diplomatik çabalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

KABİNE YEMİNİ VE KOALİSYON PROTOKOLÜ

Yeni bakanlar daha sonra Federal Meclis’e dönerek yemin etti ve görevlerine başladı. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimden 45 gün sonra hükümeti kurmak için 9 Nisan’da koalisyon protokolü üzerinde anlaştı. CDU, CSU ve SPD partileri, ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay verdikten sonra, geçen gün protokolü partilerin liderleri tarafından imzaladı. 23 Şubat’taki seçimlerden sonra bu koalisyonun Meclis’te toplam 328 sandalyesi bulunuyor.