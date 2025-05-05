Almanya’da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu

YENİ KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KURULUŞU

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Marcus Söder, 144 sayfalık “Almanya için sorumluluk” adlı koalisyon sözleşmesini imzalayarak yeni hükümeti kurdu. Daha önceki koalisyon hükümetinin dağılmasından 6 ay sonra Almanya yeni hükümetine kavuştu. CDU, CSU ve SPD’nin parti yönetimleri, Berlin’de düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Törene katılan liderler arasında yer alan Merz, Klingbeil ve Söder, yeni hükümetin geleceği hakkında beklentilerini paylaştı.

İLK ADIMLAR VE HEDEFLER

Imza töreninin gerçekleştirildiği Gasometer’de, “Almanya için sorumluluk” başlıklı anlaşma metninde, koalisyon ortakları iktidarları döneminde neleri başarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yeni hükümetin güçlü, planlı ve güvenilir bir şekilde yönetileceğini vurguladı. Merz, “Bugün imzaladığımız koalisyon anlaşması tam da bu ciddi, odaklanmış ve sorunlara duyarlı bir şekilde işe koyulma iradesini ortaya koyuyor” dedi. Hükümetin başarıya ulaşmasının tarihi bir yükümlülük olduğunu belirten Merz, yarından itibaren etkili bir yönetim ortaya koyacaklarına emin olduğunu ifade etti.

GÖÇ VE UMUT VURGUSU

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, ekip ruhunun hükümetin başarısı için önemli olduğunu vurguladı. Almanya’nın bir göç ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Klingbeil, “Almanya’nın daha az idareciye ve daha çok kolaylaştırıcıya ihtiyacı var” diyerek devlet yönetimine dair görüşlerini paylaştı. CSU lideri Markus Söder ise, “Her şey bir gecede gerçekleşmeyecek. Bununla birlikte, koalisyon anlaşmasından çıkan kararların uygulanması yeni bir Alman hızına yol açmalıdır. Yeni bir iyimserliğin zamanı geldi” şeklinde önemli mesajlar verdi.

OLUMLU GÖRÜŞMELER VE YENİ ATILIMLAR

Koalisyon hükümetinin yeni lideri Merz, Federal Meclis’te yapılacak oylamada 316 oy alması gerektiğini belirtilerek, mecliste tokuşan milletvekili sayısını vurguladı. Merz, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını alacak ve yemin ederek göreve başlayacak. Yeni kabinede Türk kökenli Serap Güler, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Devlet Bakanı olarak önemli bir göreve getirilecek. Yeni hükümet kabinesi çeşitli önemli bakanlık görevlerini üstlenecek.

MEVCUT SORUNLAR VE HEDEFLER

Başkanlığını Friedrich Merz’in üstlendiği yeni hükümetin karşılaştığı dört ana sorun bulunuyor. Bu sorunlar arasında durgunlaşan ekonominin canlandırılması, düzensiz göçün engellenmesi, mali durumu kontrol altına almak için 2025 ve 2026 bütçe planları yer alıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikadaki değişiklikleri ve Rusya’nın tehditleri ışığında Almanya’nın Avrupa ve dünyadaki rolünü yeniden tanımlamak için çalışmaları bekleniyor. Merz, yaz ayına kadar ilk sonuçları görmek istediğini ifade etti.