Almanya’da Yükselen Enflasyon Oranı Açıklandı

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına ait tüketici ürünleri fiyatlarının artışına ilişkin öncü verileri duyurdu. Verilere göre, Almanya’da eylülde yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2’ye yükseldi. Bu durum, ülkedeki enflasyon oranının yeniden artış gösterdiğini gözler önüne seriyor. Piyasalarda oluşan beklenti ise, ekim ayı için enflasyonun yüzde 1,8 seviyesine ulaşacağı yönündeydi. Ayrıca, ülkede enflasyon oranı aylık bazda 0,4 artış kaydetti. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,4 yükseldi. Eylülde, AB uyumlu TÜFE’nin yıllık oranı yüzde 1,8 olarak kaydedilmişti. Ülkede gıda ve enerji dışındaki alanları baz alan çekirdek enflasyon, yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a yükseldi. Geçen yıl önemli bir faktör olan gıda ürünlerinde fiyatlar, ekimde bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 artarken, enerji ürünlerinde ise yüzde 5,5 düşüş meydana geldi. Almanya ve Euro Bölgesi’nde enflasyon, son aylarda beklentilerin üzerinde yavaşlama göstermiş durumda. Yüksek faiz oranları, bölgede şirket yatırımlarını olumsuz etkilemiş ve ekonomik büyüme sorunları yaratmıştı.

ECB’NİN FAİZ İNDİRİM KARARI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Euro Bölgesi’nde eylülde yüzde 1,7 olarak kaydedilen enflasyonun önümüzdeki aylarda artış göstereceğini öngörüyor. ECB, 17 Ekim tarihinde piyasa beklentilerine cevap vererek zayıflayan ekonomiyi desteklemek için üçüncü kez faiz indirimi uyguladı ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Ayrıca, mali piyasalar açısından kritik bir öneme sahip olan ve bankaların kısa vadede ECB’ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25 seviyesine çekti. ECB yetkilileri, enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine geri getirmek adına, faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutma gerekliliğine dikkat çekti. Bununla birlikte, ECB Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı politikası izlemeyeceklerini vurgularken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme koşullarında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını indirmeye devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.