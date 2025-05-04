Almanya’da Yüzde 48 AfD’yi Yasaklıyor

ANKET SONUÇLARI AŞAĞI YUKARI YARISINI BELİRLİYOR

Almanya’da yapılan bir anket, halkın neredeyse yarısının aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yasaklanmasını desteklediğini gösteriyor. Insa Anket Enstitüsü tarafından haftalık Alman Bild am Sonntag gazetesi için gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 48’i AfD’nin yasaklanması yönünde görüş belirtti. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete toplam 1001 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 37’si yasaklamaya karşı çıktığını ifade etti; yüzde 15’i ise bu konuda kararsız kaldı. Ayrıca, ankette Almanya’daki insanların yüzde 61’i AfD’yi “aşırı sağcı” bir parti olarak değerlendirdi.

AFD’NİN AŞIRI SAĞCI OLDUĞU RESMİ OLARAK BELİRTİLDİ

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), cuma günü yaptığı açıklamada AfD’yi “kesin aşırılık yanlısı grup” olarak tanımladı. Üç yıllık bir soruşturmanın ardından yapılan bu sınıflandırmada, AfD’nin insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle “kesin aşırı sağcı oluşum” olarak belirlendiği ifade edildi. BfV, “partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığı” tespitinde bulundu.

PARTİ SEÇİMDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

AfD, 23 Şubat’ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerde yüzde 20,8 oranında oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından ikinci sırada yer aldı. Almanya’da Anayasa Mahkemesi’nin bir partinin anayasaya aykırı olup olmadığını belirleyebilmesi için, Alman hükümeti, Federal Meclis veya Federal Eyalet Temsilciler Meclisi’nin mahkemeye başvurması gerekiyor. Ancak şu ana kadar bu üç anayasal kurum böyle bir başvuruda bulunmuş değil.