Almanya’daki Aşırı Sağ Suçlar Artıyor

HIZLA ARTTIĞI BELİRTİLDİ

Almanya’da 2024 Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) raporuna göre, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği suçların 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 47,4 oranında arttığı açıklandı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, başkent Berlin’de düzenledikleri basın toplantısında bu raporu tanıttı. Rapora göre, ülkede potansiyel aşırı sağcı sayısı 2023 yılına göre 9 bin 650 kişi artarak 2024 yılında 50 bin 250’ye ulaştı. Bu kişilerin 25 bininin siyasi partilerde organize olduğu belirtiliyor. Federal Mecliste temsil edilen Almanya için Alternatif Parti (AfD) içerisindeki potansiyel aşırı sağcı sayısının ise 20 bin olduğu kaydedildi.

ŞİDDET YANLISI SAYISINDA ARTIŞ

Şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısının 2023’e göre 800 kişi arttığı ifade edilen raporda, şu anki sayının 15 bin 300’e yükseldiği bilgisi yer alıyor. Aşırı sağcıların işlediği suçların 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 47,4 oranında artarak 37 bin 835’e çıktığı, bu sayının 2023’te 25 bin 660 olduğunu belirtildi. Ayrıca, aşırı sağcı şiddet suçlarının 2023’te yüzde 11,6 artışla 1281’e ulaştığı vurgulandı. Yabancı düşmanlığına yönelen aşırı sağcı şiddet suçunun da yüzde 5,4 oranında artarak 983 olduğu kayda geçti.

AŞIRI SOLCULARDA DA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Raporda, aşırı solcu sayısının da 2024’te 2023’e göre 1000 kişi artarak 38 bine yükseldiği, bunlardan 11 bin 200’ünün şiddet yanlısı olduğu aktarıldı. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, potansiyel aşırı sağcıların sayısının 2024 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık beşte bir oranında arttığı ve 50 binin üzerine çıktığını ifade ederek, “Bu, korkutucu bir rakam.” şeklinde konuştu. Son on yılda aşırı sağcıların sayısının iki katından fazla arttığını belirten Dobrindt, özellikle şiddet yanlılarının artışının şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

SİBER SALDIRILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bununla birlikte, Dobrindt, “Ancak bunun bu hızda artmış olması dramatik bir bulgu.” diyerek endişelerini yineledi. Almanya’da gerçekleşen siber saldırılar, casusluk, sabotaj ve dezenformasyon eylemleri üzerine de yorum yapan Dobrindt, BfV’nin yabancı istihbarat servislerinin siyasi, ekonomik ve bilimsel alanlarda nasıl hareket ettiğini ortaya çıkarmak için tüm imkan ve yetkilerini kullandığını belirtti. Dobrindt, Almanya’daki anayasal düzenin sürekli olarak saldırılara maruz kaldığını ve güvenlik makamlarının bu tür saldırılara karşılık verebilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Artan tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını da belirtti.