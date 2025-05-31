Almanya’daki Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı

ALMANYA’DA ARTİSTİK CIMNASTİK AVRUPA ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın 6’ncı ve son gününde erkekler bireysel barfiks ve paralel bar aletlerinin finalleri gerçekleştirildi. Milli cimnastikçi Adem Asil, bireysel barfiks aletinde 13.633 puanla 5. sırayı aldı. Ayrıca, ferhat Arıcan bireysel paralel bar aletinin finalinde 12.033 puan elde ederek 7. sırada yer aldı. Milli sporcular, organizasyonda 7 finalde mücadele etti ve 2 altın madalya kazandı.

MEDALYALARI PAYLAŞAN SPORCULAR

Şampiyonada madalya kazanan sporcular ve elde ettikleri sonuçlar şu şekilde belirtildi:

Erkekler Genel tasnifinde, Altın madalya Adem Asil (Türkiye), Gümüş madalya Leo Saladino (Fransa) ve Bronz madalya Krisztofer Meszaros (Macaristan) aldı. Yer aletinde Altın madalya Luke Whitehouse (İngiltere), Gümüş madalya Harry Hepworth (İngiltere) ve Bronz madalya Minh Casali Lorenzo (İtalya) ile dağıtıldı. Kulplu beygirde Altın madalya Hamlet Manukyan (Ermenistan), Gümüş madalya Mamikon Khachatryan (Ermenistan) ve Bronz madalya Gabriele Targhetta (İtalya) aldı. Halka aletinde Altın madalyayı Adem Asil (Türkiye) ve Eleftherios Petrounias (Yunanistan) paylaştı. Atlama masasında Altın madalya Artur Davtyan (Ermenistan) ve Paralel bar aletinde Altın madalya Nils Dunkel (Almanya) kazandı. Son olarak Barfiks aletinde Altın madalya Robert Tvorogal (Litvanya) ile geldi.

KADINLARDA MEDALYA DAĞILIMI

Kadınlar Genel tasnifinde Altın madalya Manila Esposito (İtalya), Gümüş madalya Alba Petisco (İspanya) ve Bronz madalya Ana Barbosu (Romanya) kazandı. Atlama masasında Altın madalya Karina Schoenmaier (Almanya), Gümüş madalya Valentina Georgieva (Bulgaristan) ve Bronz madalya Lisa Vaelen (Belçika) elde etti. Asimetrik paralel aletinde Altın madalya Nina Derwael (Belçika), Denge aletinde ise Altın madalya tekrar Nina Derwael (Belçika) kazandı. Yer aletinde Altın madalyayı Ana Barbosu (Romanya) ile Manila Esposito (İtalya) paylaştı. Takım kategorisinde Altın madalya İtalya, Gümüş madalya Almanya ve Bronz madalya Fransa’nın oldu. Karışık takımda ise Altın madalya Almanya, Gümüş madalya İngiltere ve Bronz madalya İtalya aldı.