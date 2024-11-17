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Spor

Almanya’dan Bosna-Hersek’e Tarihi Zafer 7-0

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MAÇIN SONUCU

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’un beşinci karşılaşmasında Almanya, Bosna-Hersek ile karşılaştı. Europa-Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu heyecan dolu mücadelede ev sahibi ekip Almanya, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Almanya’nın farklı galibiyetini sağlayan gollerin sırasıyla kimin attığı ise dikkat çekti. Maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra Jamal Musiala fileleri havalandırdı. Ardından 23 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37. dakikada Kai Havertz, 50 ve 57. dakikalarda ise Florian Wirtz golleriyle skoru artırdı. 66. dakikada Leroy Sane de manşetleri süsleyen bir gol kaydetti.

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