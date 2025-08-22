Almanya’dan Gelen Gurbetçi Hayatını Kaybetti

GURBETÇİNİN TEHLİKELİ TADİLAT DENEMESİ

Almanya’dan dönerek memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir evde yaşamaya karar veren gurbetçi, tadilat yaptığı evin çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

EVDEN ALINTI VE İŞ MAKİNALARI

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Cuma Damar, Almanya’da yaşamaktayken memleketi Halfeti’de sular altında kalan eski bir konutu satın aldı. Halfeti’ye dönüş yaparak burada yeni bir hayat kurmak isteyen gurbetçi, öncelikle evinin tadilat işlerine girişti. İddiaya göre, öğle arası iki işçiyi yemeğe gönderen Damar, elektrikli kırıcıyla duvarı kırma işlemine başladı. Ancak, duvarın Damar’ın üzerine devrilmesi sonucunda, durum ciddi bir kazaya yol açtı.

İşçilerin yemeğinden dönmesiyle, yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar’ı çıkaramadıkları için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, Damar’ı göçüğün altından kurtardı. Fakat, sağlık kontrolü yapıldığında Damar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.