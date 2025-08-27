Almanya’dan Hayırseverler 100 Bin Lira Bağışladı

BAĞIŞ MİKTARI VE HEDEFİ

Almanya’daki hayırseverler tarafından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devam eden Hazreti Meryem Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşaatı için 100 bin lira bağış yapılmış durumda. Bağış, projeye destek olma amacı taşıyor ve eğitim alanında iyileştirmeler sağlıyor.

BAĞIŞIN TESLİMİ VE TEŞEKKÜR

İl Müftülüğü’nden yapılan açıklama kapsamında, Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selahaddin Eyyubi Cami İmam Hatibi Abdülaziz Dülger, hayırseverler adına toplanan 100 bin lirayı, Ceylanpınar Camileri ve Kur’an Kurslarını Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Engil’e teslim etti.

İLÇE MÜFTÜSÜNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, bağış için hayırseverlere yönelik teşekkürlerini iletirken, “Bu hayırlı işe vesile olan Abdülaziz Dülger hocamıza ve katkı sunan kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Bu tür katkılar, eğitim seviyesini artırmayı hedefliyor ve topluma fayda sağlıyor.