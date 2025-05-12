Almanya’dan PKK’nın Feshi Üzerine Açıklama

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma yönünde yaptığı açıklamaya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yazılı açıklamada, PKK’nın bu ifadeleri, Türkiye ve çevre coğrafyada süregelen kanlı çatışma döngüsünün sona ermesi açısından “önemli ve dikkatle izlenmesi gereken bir adım” olarak değerlendirildi. Bakanlık, bu açıklamanın tek başına barış ortamını sağlamak için yeterli olmayacağını ifade etti. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, ancak somut adımlar atılması ve kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılması ile mümkün olabileceği vurgulandı.

GEÇMİŞ DENEYİMLERİN ÖNEMİ

Açıklamada, “Bu açıklama, çatışma ve şiddetin hüküm sürdüğü bölgelerde umut ışığı yakmıştır” ifadeleri yer aldı. Ancak, geçmişteki deneyimlerin gösterdiği üzere, sözde kalan taahhütlerin barışa değil, yeni belirsizliklere zemin hazırladığı belirtildi. Bu nedenle, PKK’nın beyanını fiili adımlarla desteklemesinin ve tarafların kapsayıcı bir diyalog ortamında ilerlemesinin elzem olduğu vurgulandı. Alman hükümeti, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK’nın gerçekten silah bırakması durumunda, bunun Türkiye’nin iç huzuru ve bölgesel istikrar açısından bir dönüm noktası olabileceğini dile getirdi.

DEMOKRATİK DEĞERLERİN ÖNEMİ

Ayrıca, açıklamada, demokratik değerlere dayalı bir çözüm sürecinin yalnızca Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin de çıkarına olacağı vurgulandı. Bu durum, tüm taraflar için kalıcı barış ve istikrar sağlayabilir.