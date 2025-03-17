Almanya’dan Türk Takımına Oyuncu Kazandırma Çabası

MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Almanya’da yetişen Türk futbolcuların son dönemlerdeki milli takım tercihleri, yeni bir tartışma ortamı oluşturuyor. Mesut Özil ve Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın fotoğraflarının yer aldığı manşet haberde, Türk asıllı profesyonel futbolcuların milli takım seçimleri ele alındı.

EĞİLİM DEĞİŞİYOR

Haber, Serdar Taşçı, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi oyuncuların Alman Milli Takımı’nı tercih ettiğini belirtiyor. Bu bağlamda Mesut Özil’in 100’e yakın maçla Almanya’nın efsanevi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti.” açıklaması yapıldı.

Gazete, Türk futbol yöneticilerinin milli takım ve Türk futbolunu geliştirmek amacıyla Türk kökenli oyuncuları Türkiye’ye kazandırmak için yoğun çaba gösterdiğini aktarıyor. Bu duruma örnek olarak Salih Özcan’ın, Almanya ile U21 takımında Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen ailesiyle yaptığı uzun görüşmeler sonrası Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etmesi gösterildi. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Altıntop kardeşler gibi Almanya doğumlu oyuncuların Türkiye Milli Takımı’nda forma giydiği hatırlatıldı.

TÜRK KÖKENLERİNE BAĞLILIK ARTIYOR

Son yıllarda Almanya’da doğan Türk kökenli futbolcuların, geçmişe oranla Türk kökenlerine daha fazla bağlı hissettikleri ifade ediliyor. Yeni neslin Türk milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerini tercih ettikleri belirtiliyor. Örneğin, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg altyapısından çıkan Can Uzun’un Türkiye’yi seçmesi de bu durumu destekliyor.

2014 yılında FIFA Milli Takım sıralamasında Almanya birinci, Türkiye ise 32’nci sırada yer alıyordu. 2025 yılı itibarıyla Almanya 10’uncu sıraya gerilerken, Türkiye 28’inci sıraya yükseldi.