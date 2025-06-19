Almanya Dışişleri Bakanı Açıklamada Bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin’de Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Wadephul, görüşmelerinde İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Orta Doğu’da artan gerginliği ele aldıklarını vurguladı. Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı. Wadephul, “İran Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde net bir öneride bulunduk. Biz 3 Avrupa ülkesi olarak bir çözüm için müzakere etmeye hazırız. Ancak İran şimdi acilen harekete geçmelidir. İran güven arttırıcı ve doğrulayıcı tedbirler almalı, nükleer silah peşinde olmadığını inandırıcı bir şekilde göstermelidir. Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ DURUMUN ÖNEMİ

Wadephul, Gazze’deki mevcut duruma da dikkat çekti. İsrail-İran çatışmasının, Gazze’deki ciddi sorunların gözden kaçırılmasına neden olmaması gerektiğini dile getirdi. Wadephul, “Bu benim için önemli. İnsanlar kendileri ve aileleri için yardım almaya çalışırken neredeyse her gün ateş açılarak öldürülüyor. Bu durum kabul edilemez. Bunu düzeltmenin tek yolu insanlara daha fazla insani yardım ulaştırmaktır. Uluslararası yardım kuruluşları olmadan Gazze’deki acılar sona ermeyecek. İnsani yardım çalışanlarının görevlerini yapabilmeleri gerekiyor” dedi. Ayrıca, “Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün gelecekteki bir Filistin devletinin temeli olduğu oldukça açıktır. Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm hedefine bağlılığımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

SURİYE’DE İSTİKRAR ARAYIŞI

Wadephul, Suriye’deki yeni bir döneme de değinerek, “Biz ancak Suriye’deki tüm dini ve etnik gruplar birleşebildiğinde ülkenin istikrara kavuşabileceğine inanıyoruz. Suriye için bu fırsatın önünü açmak istiyoruz. Bu nedenle yaptırımların hafifletilmesi için Avrupa düzeyinde girişimde bulunduk” açıklamasında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise, İsrail ile İran arasındaki çatışmayı durdurmak istediklerini belirterek, “Savaş kimseye barış ve istikrar getirmeyecek, aksine tüm dünya için korkunç sonuçları olacak daha fazla çatışma getirecektir” dedi. Safadi, “İsrail’in saldırganlığını reddediyoruz, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledik. Elbette İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını istemiyoruz. Ürdün olarak bu konuda çok net bir duruşumuz var. Nükleer silahların ve kitle imha silahlarının olmadığı bir Orta Doğu istiyoruz ve bu nedenle müzakereleri destekliyoruz” ifadelerini kullandı.