Almanya Dışişleri Bakanı Anıtkabir’de

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol`dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün mozolesine gelen Baerbock, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Baerbock, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla.”
Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.