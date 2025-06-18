Almanya Dışişleri Bakanı Ayman Safadiyle Görüştü

ALMANYA VE ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’de Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her iki bakan da önemli açıklamalarda bulundu. Wadephul, toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ve Orta Doğu’da artan gerilimi ele aldıklarını belirtti. Yapılan telefon görüşmelerine de değinen Wadephul, “İran Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde net bir öneride bulunduk. Biz 3 Avrupa ülkesi olarak bir çözüm için müzakere etmeye hazırız. Ancak İran şimdi acilen harekete geçmelidir. İran güven arttırıcı ve doğrulayıcı tedbirler almalı, nükleer silah peşinde olmadığını inandırıcı bir şekilde göstermelidir. Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE YAŞANAN FELAKET YERİNE GETİRİLMELİ

Wadephul, Gazze’deki son duruma da dikkat çekerek, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların Gazze’deki acı durumu gözden kaçırmaması gerektiğini vurguladı. “Bu benim için önemli. İnsanlar kendileri ve aileleri için yardım almaya çalışırken neredeyse her gün ateş açılarak öldürülüyor. Bu durum kabul edilemez. Bunu düzeltmenin tek yolu insanlara daha fazla insani yardım ulaştırmaktır. Uluslararası yardım kuruluşları olmadan Gazze’deki acılar sona ermeyecek. İnsani yardım çalışanlarının görevlerini yapabilmeleri gerekiyor” dedi. Ayrıca Wadephul, “Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün gelecekteki bir Filistin devletinin temeli olduğu oldukça açıktır. Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm hedefine bağlılığımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

SURİYE’DEKİ YENİ DÖNEMİN FIRSATLARI

Suriye’deki yeni döneme ilişkin de görüşlerini aktaran Wadephul, “Biz ancak Suriye’deki tüm dini ve etnik gruplar birleşebildiğinde ülkenin istikrara kavuşabileceğine inanıyoruz. Suriye için bu fırsatın önünü açmak istiyoruz. Bu nedenle yaptırımların hafifletilmesi için Avrupa düzeyinde girişimde bulunduk” dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmayı durdurma niyetlerini dile getirerek, “Savaş kimseye barış ve istikrar getirmeyecek, aksine tüm dünya için korkunç sonuçları olacak daha fazla çatışma getirecektir” ifadesini kullandı. Safadi, ayrıca “İsrail’in saldırganlığını reddediyoruz, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledik. Elbette İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını istemiyoruz. Ürdün olarak bu konuda çok net bir duruşumuz var. Nükleer silahların ve kitle imha silahlarının olmadığı bir Orta Doğu istiyoruz ve bu nedenle müzakereleri destekliyoruz” dedi.