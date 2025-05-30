Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail politikalarını değiştirdiklerini söyledi. Wadephul, insani yardımların durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Almanya’nın İsrail’e silah temini sürekli olarak sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Gazze’deki insani durum için incelemeler yapıldığını ifade etti

ALMAN HÜKÜMETİNİN YENİ SÖYLEMİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman hükümetinin İsrail’e yaklaşımının değiştiğini ve gelecekte siyasi eylemlerin de bu doğrultuda revize edilebileceğini söyledi. Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin bazı tutumlarının eleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Wadephul, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile kendisinin bu konudaki düşüncelerini açıkça ifade ettiklerini belirtti. Gazze konusundaki söylemin değişiminde, Gazze’ye haftalar boyunca insani yardımın sokulamamasını gerekçe olarak gösterdi.

YARDIM DAĞITIMI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Wadephul, İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarette Alman hükümeti adına, insani yardım durumunun düzeltilmesini istediğini ifade etti. “Yeni planlanan yardım dağıtım sistemini krizden çıkmanın pragmatik bir yolu olarak kabul etmeye bile hazırdım,” dedi. Ancak, yaklaşık üç hafta sonra bunun etkili olmadığını ve gelen yardımların “sadece sıcak taş üzerinde bir damla” olduğunu anladığını söyledi. Bu durumun, temel insan haklarının sağlanmasıyla ilgili olduğunu belirten Wadephul, “İlk olarak hastalar, zayıflar ve çocuklar ölüyor. Sonuç olarak, dilimizi değiştirdik ve bir sonraki adımda muhtemelen siyasi eylemlerimizi de değiştireceğiz,” şeklinde konuştu.

SİLAH TEDARİKİ VE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Alman hükümeti, İsrail’e silah tedarik edilmesi konusunu Federal Güvenlik Konseyi’nde ele aldığı için bu konuda kamuoyuna bilgi vermediğini söyleyen Wadephul, “Prensip olarak İsrail’in Almanya’dan silah aldığı açıktır. Bu her zaman böyle olmuştur,” diye belirtti. İsrail’in ciddi güvenlik ve varoluş tehditleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Wadephul, “Husiler, Hizbullah ve İran devleti tarafından tehditler mevcut ve İsrail buna karşı kendini korumalıdır,” ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze Şeridi’nde yaşananların insancıl uluslararası hukukla bağdaşmadığını değerlendirerek, “Bunu inceliyoruz ve bu incelemeye dayanarak gerekirse başka silahların sağlanmasına izin vereceğiz,” dedi.

GELECEKTEKİ POLİTİKA VE İFADELER

Basın mensubunun “Veya buna izin verilmeyecek” şeklindeki sorusuna yanıt veren Wadephul, “Zaten ifadenin kendisi bunu belirtiyor,” dedi. İsrail’in güvenliğinin Almanya’nın devlet meselesi (Staatsraeson) olarak kalıp kalmayacağı sorusuna karşılık ise, “Evet, Yahudilerin kendilerine ait bir devlette güvende hissedebilecekleri tek yurt olduğundan İsrail devletinin çıkarlarının savunucusuyuz ancak bu elbette bir hükümetin istediğini yapabileceği anlamına gelmiyor,” ifadelerini kullandı.