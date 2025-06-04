Almanya Dışişleri Bakanı Protesto Edildi

PROTESTO OLAYI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kürsüde bulunduğu sırada Filistin destekçisi bir kişi tarafından protesto edildi. Wadephul ve Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Almanya Meclisi Başkanı Julia Klöckner’ın liderliğindeki oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

GAZZE ÜZERİNE CEVAP VERİLDİ

Bakan Wadephul, Gazze’deki duruma ilişkin bir soru answeredığı esnada, seyirci bölümünde bulunan bir kadın, “Elinizde kan var” ve “Filistin’e özgürlük” şeklinde sloganlar attı. Protesto girişiminde bulunan kadın, meclis güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ DE PROTESTO EDİLDİ

Diğer yandan, Sol Parti Milletvekili Cansın Köktürk, “Filistin” yazılı tişört giydiği için Klöckner’in talimatıyla genel kurul salonundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, meclisteki söz konusu temasların ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.