Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerborck, hastalığı nedeniyle ertelenen Türkiye ziyaretini 29-30 Temmuz’da gerçekleştirecek.

Baerbock, haziran ayında başladığı bölge turunu, Kovid-19’a yakalanması üzerine yarıda kesmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Almanya Dışişleri Bakanı’nın, ziyaretinde Rusya-Ukrayna savaşı ve buna bağlı olarak enerji krizi, tahıl koridoru, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği gibi uluslararası gündemin öne çıkan maddelerinin yanı sıra Almanya’nın resmi yayın organı sayılan DW için RTÜK’ün getirdiği lisans zorunluluğu, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin Almanya’daki faaliyetleri konularının da ele alınması bekleniyor.

Baerbock’un ilk Türkiye ziyaretinde muhalefet partileri ve bazı basın örgütleriyle görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor. Eski Şansölye Angela Merkel, Türkiye ziyaretlerinde muhalefeti es geçiyordu. Hatta bu tutumu nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu.