Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Polonya’yı vurguladı

POLONYA’NIN GÜVENLİĞİ ALMANYA İÇİN KRİTİK

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya’nın güvenliğinin Almanya’nın güvenliği açısından her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Wadephul, Berlin’de Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sözlerini dile getirdi. “Polonya’nın güvenliği, Almanya’nın güvenliği için her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.” diyen Wadephul, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın Avrupa barış düzenini temelden sarstığını belirtti.

UKRAYNA’DA ÇOCUKLARIN DURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Wadephul, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en az 630 Ukraynalı çocuğun öldüğünü ve yaklaşık 2 bin çocuğun da yaralandığını vurgulayarak, bu sayıların şoke edici olduğunu ifade etti. Bu durumun, Ukrayna’ya verilen desteğin devam etmesi gerektiğini gösterdiğini de ekledi. Başbakan Friedrich Merz’in, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğine dair değerlendirme yapan Wadephul, “Başbakan’ın, ABD ve Avrupa’nın birlikte Rusya’yı müzakere masasına oturtması beklentisini destekliyoruz. Barış için bu fırsat kaçırılmamalıdır. Bu savaş adil şekilde sona erdirilmelidir.” şeklinde konuştu.

TARİHSEL SORUMLULUK VURGUSU

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’ya yaşatılan acıları hatırlatan Wadephul, “Milyonlarca Polonyalı, Alman Nasyonal Sosyalistleri tarafından haklarından mahrum bırakıldı, köleleştirildi ve öldürüldü. Bu suçluluk duygusu tarihimizin bir parçası ve geleceğimiz için bir sorumluluk olarak kalmaya devam ediyor.” dedi.

SİKORSKİ’DEN RUSYA SORUMLULUĞU VE YARDIM ÇAĞRISI

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ise, Rusya’nın barıştan bahsetmesine rağmen bir “yıpratma” taktiği uyguladığını savundu. “Rusya’nın hava saldırıları daha da yoğunlaşıyor. Ukrayna’ya yardımımızı sürdürmemiz ve silah sevkiyatının devam etmesi önemli.” ifadeleriyle savunma alanında işbirliğinin derinleştirilmesini istedi. Avrupa’nın kendi savunması ve Ukrayna’nın egemenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Sikorski, ABD’nin rolünün de büyük önem taşıdığını vurguladı.

IŞIK TUTAN TARİH VE GELECEK HUSUSU

Sikorski, Almanya ile ilişkilerde tarihe bakmanın önemine dikkat çekti. “Bu, önemli bir referans noktasıdır. Tarihin trajik olayları, aramızdaki umut verici ve iyi ilişkilere engel olmamalıdır. Ancak (2. Dünya Savaşı) kurbanlar için tazminat gereklidir. Böyle bir tazminat olmadan işbirliğimizin tam potansiyelini gerçekleştirmek zor olacaktır.” dedi. Polonya’daki cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Sikorski, muhalefet adayının kazanmasının, demokratik süreçlerin bir göstergesi olduğunu belirtti ve Polonya Anayasası’nın 146. maddesine atıfta bulunarak, “Polonya Cumhurbaşkanı, Alman Cumhurbaşkanı’ndan daha fazla yetkiye sahiptir çünkü veto hakkına da sahiptir ancak dış politika alanında hükümet sorumludur.” açıklamasını yaptı.