Almanya Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor

EKONOMİK KRİZ DERİNLENİYOR

Almanya’da ekonomik krizin derinleştiği ortaya çıktı. Son açıklanan veriler, Alman ekonomisinin ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması beklenirken, Merkez Bankası 1979 yılından bu yana en büyük zarar bildirimini yaptı. Merkez Bankası, 2024 yılında 19,2 milyar euro zarar yaşadığını duyurdu.

ZARAR NEDENLERİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin neden olduğu zararı bildirdi. Önümüzdeki yıllarda da zararın devam etmesi bekleniyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamalar, 2024 yılı için ülkenin kamu bütçesindeki açığın, bir önceki yıla göre 15 milyar euro arttığını gösteriyor. Böylelikle Almanya’nın toplam bütçe açığı 118,8 milyar euroya ulaşmış oldu. Bütçe açığının yarısından fazlası olan 62,3 milyar euro harcaması Federal hükümetten kaynaklandı.

SON ÇEYREKTEKİ KÜÇÜLME

2024’ün son çeyreğine dair veriler ise dikkat çekiyor. 2025 yılının göstergeleri arasında yer alabilecek verilere göre, Almanya ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde küçüldü. Federal İstatistik Ofisi’nin açıklamasına göre, Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılası, 2024’ün son çeyreğinde 2023’ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 0,2 oranında daraldı. Bu düşüşün başlıca nedenlerinden biri, otomotiv ve makine sektörlerindeki ihracat ve üretim azalması olarak değerlendiriliyor.