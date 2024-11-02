Almanya Ekonomisinde Hastalık İzni Sorunu

ALMANYA’DA EKONOMİK ÇÖKÜŞ SİNYALLERİ

Almanya Federal İstatistik Ofisi, yakın zamanlarda enflasyon oranının bir ay içinde yeniden yükselerek yüzde 2’ye ulaştığını duyurdu. Ülkede yaşanan ekonomik ve yapısal krizin yanı sıra düşen ihracat rakamları, birçok sektördeki firmaları iflasın eşiğine getirdi. İngiliz asıllı iş gazetesi Financial Times, Almanya’daki bu alarm veren durumu manşetine taşıdı.

AVUROPANIN HASTA ADAMI ALMANYA

Gazete, Almanya için “Avrupa’nın hasta adamı” ifadesini kullandı. Haberde, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’nın rekabet gücünün zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

PATRONLARIN GÖRÜŞÜ: HASTALIK İZNİ

Alman işverenleri, ülkede yaşanan krizlerin çalışanlardan kaynaklandığını ifade ediyor. Birçok işveren, hastalıkla bağlantılı devamsızlıkların rekor seviyelere ulaştığını dile getiriyor. Yüksek hastalık izni oranlarının ekonomik sıkıntıları artırdığına inanan patronlar, özellikle Z kuşağının hastalık izni kullanım şeklini olumsuz buluyor. Milyonlarca Alman, Birleşik Krallık’taki oranların neredeyse dört katı bir şekilde işe gelmeyerek, ülkenin “Avrupa’nın Hasta Adamı” unvanına yeni bir boyut kazandırıyor.

2024 YILI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ

Almanya’nın en büyük sağlık sigorta fonu Techniker Krankenkasse’ın (TK) yaptığı bir araştırmaya göre, 2023 yılında çalışanlar hastalık nedeniyle ortalama 19,4 gün işe girmedi. Almanya, bu süreçte teknik bir resesyonu büyük ölçüde atlatsa da 2023 yılında ekonomi %0,3 oranında daraldı ve 2024 yılı için %0,2 oranında bir düşüş beklentisi bulunuyor.

HASTALIK İZNİ ALINMAZSA EKONOMİ BÜYÜR

Almanya’da çalışanlar, 2022 yılında ortalama 15 gün hastalık izni aldı. Bu süre, aynı yıl Birleşik Krallık’ta çalışanların hastalık nedeniyle kaybettikleri 5,7 günden çok daha fazla. Araştırma Temelli İlaç Şirketleri Alman Derneği (VFA) ise, ortalamanın üzerinde bir hastalık izni alımı olmaması halinde Almanya’nın 2023 yılında %0,5 oranında büyümesi gerektiğini, ancak hastalık izinleri yüzünden %0,3 oranında daraldığını öne sürüyor.

HASTALIK İZNİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Alman yasalarına göre, çalışanlar altı hafta sağlık izni alsalar dahi maaşları tam olarak ödeniyor. Bu durum, işe gelmediği halde maaşlarını almaya devam eden çalışanların, 2023 yılında Almanya ekonomisine yaklaşık 26 milyar Euro’ya mal olmasına neden oldu. Bu kayıp sebebiyle büyük firmaların patronları, hastalık izni oranlarının yüksekliğinden duydukları rahatsızlığı açıkça ifade ediyor.