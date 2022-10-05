Almanya elektrik ihracatını kesebilir

Financial Times, Almanya’nın kış aylarında Fransa dahil olmak üzere diğer ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak sınırlamak zorunda kalabileceğini iddia etti.

Financial Times’ın raporunda, Almanya’nın önde gelen şebeke operatörü Amprion’un direktörü Hendrik Neumann’dan alıntı yapıldı.

Haber kaynağına göre, önlem Almanya’da elektrik kesintilerini önlemek için “son çare” olarak uygulanabilir.

Neumann’ın, enerji ihracatının muhtemelen günlerce değil bir seferde birkaç saatliğine durdurulacağını söylediği bildirildi .

Neumann, FT’ye verdiği demeçte, “Önümüzdeki kış boyunca oldukça stresli bir durum olduğunu varsayıyoruz. Diğer sorunlar arasında Fransa’daki nükleer santrallerin kabaca yarısının kapatılması ve düşük su seviyeleri nedeniyle dağıtım sorunlarından kaynaklanan kömür kıtlığı yer alıyor” dedi.

Almanya yıllardır büyük bir enerji ihracatçısı.

Örneğin, ağ düzenleyicisinden alınan verilere göre, geçen yıl diğer AB ülkelerine ithal ettiğinden 17 bin 400 gigawatt saat (GWh) daha fazla elektrik sattı.

Fransa ve Avusturya, Almanya’nın başlıca enerji alıcıları.

Düşünce kuruluşu Fraunhofer ISE’nin verilerine göre, Fransa bu yılın Ocak-Mart döneminde Almanya’dan 6.000 GWh elektrik ithal etti; bu, Almanya’nın bu dönemdeki toplam elektrik üretiminin yüzde 5’i.

Raporda, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre beş kat daha fazla olduğu belirtiliyor.