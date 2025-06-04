Almanya Federal Meclisi’nde Protesto Yaşandı

OTURUMDA PROTESTO OLAYLARI YAŞANDI

Almanya Federal Meclisi’nin bugünkü oturumunda seyirci locasında bulunan bir kişi, İsrail’e verdiği destek nedeniyle Alman hükümetine karşı protestoda bulundu ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Bugün yerel saat ile 13.00’te başlayan oturum, yaşanan protestolarla dikkat çekti. Oturuma katılan bakanlar, gündem konularını ele almadan önce milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, izleyici locasındaki bir kadının sesi yükseldi. Kadın, hükümetin İsrail politikalarını eleştiren sloganlar atarak “Özgür Filistin” diye bağırdı. Wadephul’un konuşmasına ara vermesiyle güvenlik görevlileri kadına müdahale etti ve protestocu kadın, kısa süre içinde izleyici locasından zorla çıkartıldı.

TÜRK MİLLETVEKİLİ SALONDAN ÇIKARILDI

Protesto olayının hemen öncesinde, Türk kökenli Sol Parti milletvekili Cansın Köktürk, üzerinde “Filistin” yazılı tişört ile oturuma katılmasının ardından Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından salonu terk etmesi istendi. Bu gelişmeler, Almanya Federal Meclisi’nde yaşanan tartışmalı anların altını çiziyor.