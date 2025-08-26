Almanya, Filistin’i Şu An Tanımıyor

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ TANINMIYOR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şu an için bağımsız bir Filistin devletini tanımayacaklarını duyurdu. Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşullar şu anda karşılanmıyor” diyen Merz, bu bağlamda mevcut durumu değerlendirdi.

BM GENEL KURULU’NA DESTEK VERİLMİYOR

Merz, Almanya’nın Kanada veya Fransa gibi ülkelerin aksine, gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini belirtti. Bu durum, Almanya’nın uluslararası ilişkilerde izlediği politika ile ilgili önemli bir göstergedir.