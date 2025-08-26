Almanya, Filistin’i Şu An Tanımıyor

Haberler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şu an için bağımsız bir Filistin devletini tanımayacaklarını duyurdu. Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşullar şu anda karşılanmıyor” diyen Merz, bu bağlamda mevcut durumu değerlendirdi.

Merz, Almanya’nın Kanada veya Fransa gibi ülkelerin aksine, gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini belirtti. Bu durum, Almanya’nın uluslararası ilişkilerde izlediği politika ile ilgili önemli bir göstergedir.

Mersİfon Köylerinde Silah İzin Verilmedi

Amasya Merzifon'da jandarma, düğünlerde silah atılmasını önlemek için 'Silahsız Düğün' projesini tanıttı ve köylülerle tehlikeleri paylaştı.
Hendek'teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

Hendek'teki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenleri belirsizliğini korurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

