Almanya, Fransa, İngiltere Ve Polonya Kiev’e Gitti

ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE VE POLONYA LİDERLERİ KİEV’DE BİR ARAYA GELDİ

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ortak bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, otuz günlük bir ateşkes planının Rusya tarafından kabul edilmesi için baskıyı artırmayı hedefleyen Avrupalı liderlerin önemli bir hamlesi oldu. Liderler, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, önce trenle Polonya’ya ulaştı ve ardından buradan Kiev’e hareket etti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu liderlere katıldı. Bu buluşma, dört Avrupa ülkesinin liderinin Ukrayna’ya düzenlediği ilk ortak ziyaret olarak tarihe geçti.

YAPTIRIM PLANI VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Reuters’a bilgi veren bir Fransız diplomatik kaynağı, Kiev’deki zirvede ABD ile Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes önerisinin gündeme geleceğini açıkladı. Kaynak, eğer bu öneri Rusya tarafından reddedilirse, ortak yaptırımlar uygulanmasının planlandığını ifade etti. Dört liderin ortak açıklamasında ise, “ABD ile birlikte, adil ve kalıcı barışa yönelik görüşmelere alan açılabilmesi için Rusya’yı tam ve koşulsuz bir 30 günlük ateşkesi kabul etmeye davet ediyoruz” denildi. Ayrıca liderler, “Ukrayna’ya desteğimizi artırmaya devam edeceğiz. Kalıcı bir ateşkesi kabul edene dek Rusya’nın savaş makinesi üzerindeki baskıyı da artıracağız” ifadesini kullandı. Kiev, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmişti. Ancak Moskova, Batı’nın silah tedarikini durdurmasını ve Kiev’in seferberlik çabalarına son vermesini talep ediyor. Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise bu şartları kesin olarak reddediyor.

KREMLİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMALARI

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Amerikan haber kanalı ABC’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir ateşkesi kabul etmesi için öncelikle Ukrayna’nın müttefiklerinin Kiev’e silah göndermeyi bırakması gerektiğini vurguladı. Peskov, aksi takdirde Rus ordusunun cephede “kendinden emin bir şekilde ilerlediği” bir dönemde ateşkesin “Ukrayna için bir avantaj” olacağını öne sürdü. Ayrıca, Kiev’in “derhal müzakerelere başlanması için hazır olmadığını” iddia etti. Rusya, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı zaferinin 80’inci yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna savaşında 8-10 Mayıs tarihleri arasında tek taraflı bir ateşkes ilan etmişti. Ancak Kiev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen bu üç günlük kısa ateşkesi “gösteriş” olarak tanımlıyor. Bu süreç, Moskova ve Kiev’in karşılıklı ihlal suçlamalarına sahne oldu. Putin, dün Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen törende, Rusya’nın müttefik ülkelerinin liderlerini ağırladı.