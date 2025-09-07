Almanya, Güvenlik İçin 10 Milyar Euro Harcayacak

GÜVENLİK VE SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILIYOR

Almanya, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından güvenlik ve savunma bütçelerini artırma kararında bulundu. Sivil halkın olası Rus saldırılarından korunması için 1 milyon kişilik sığınak projesi haziran ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra, savaşlara, krizlere ve doğal afetlere karşı hazırlanma amaçlı eylem planı da açıklandı.

BÜYÜK YATIRIM PLANLARI

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine verdiği bir röportajda, ülkenin afet koruma sistemini genişletmek amacıyla 10 milyar euro yatırım yapılacağını duyurdu. Dobrindt, bu yatırımlarla 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, yeni sığınaklar ve yaklaşık 1500 afet yardım aracı finanse edileceğini belirtti.

UYARI SİSTEMLERİ YENİLENİYOR

Bakan Dobrindt, federal hükümetle eyalet yönetimlerinin ve yerel belediyelerin koordinasyonunu artıracak mobil komuta merkezleri kurulacağını bildirdi. Ülke genelinde mevcut çalışmayan veya eksik olan sirenlerin işlevsellik kazanması sağlanacak. Mobil erken uyarı sistemleri cep telefonlarıyla uyumlu hale getirilecek ve hızlı bir şekilde devreye girmesi sağlanacak.

YENİ Sığınaklar VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Eylem planı doğrultusunda, arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılacak ağır ekipman satın alınacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusu iş birliği ile ortak kriz tatbikatları düzenlenecek. Yeni sığınaklar inşa edilecek ve mevcut sığınakların kapasiteleri artırılacak.

Almanya, kriz ve afetlere hazırlık sürecinin bir parçası olarak her yıl eylül ayında ulusal uyarı günü düzenliyor. Bu yılki uyarı günü etkinliği, 11 Eylül Perşembe günü, yerel saatle 11:00’de bir dakikalık test alarmı ile başlayacak. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlığını artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda televizyonlar ve radyolar da aynı saatte uyarı bildirimleri paylaşacak, akıllı telefonlarına da bildirim gönderilecek.

KAMUOYUNA YANSIYAN 1 MİLYON KİŞİLİK SIĞINAK PLANI

Almanya, kriz anlarında halkın doğru bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlamayı ve uyarı sistemlerinin etkinliğini test etmeyi amaçlayan ulusal uyarı gününde geçmişte karşılaşılan birçok sorunu çözmek istiyor. Haziran ayında, Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı 1 milyon kişilik sığınak inşa etme planı kamuoyuna duyurulmuştu. Ülkede, batıda yer alan ve yaklaşık 480 bin kişi kapasitesine sahip 579 kamusal sığınak bulunduğu da açıklanmıştı.