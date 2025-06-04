Almanya Halkı, Ukrayna’ya Füzeler Sağlamaya Karşı

Almanya’da gerçekleştirilen bir anket, halkın büyük bölümünün Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesine karşı olduğunu gösteriyor. Forsa araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 63’ü Alman hükümetinin bu tür füzeleri Ukrayna’ya göndermesine itiraz ediyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 31’i, bu füzelerin Ukrayna’ya verilmesinden yana olduklarını ifade ediyor. Doğu eyaletlerinde yaşayanların yüzde 82’si ve batı eyaletlerinde yaşayanların yüzde 59’u, füzelerin sağlanmasına karşı çıkarken, doğu eyaletlerinde yüzde 15 ve batıda yüzde 34, füzelerin gönderilmesini destekliyor.

SEYİR FÜZELERİ ÜRETİMİ KONUSUNDA GÖRÜŞLER

Ankette yer alan kişilerin yüzde 55’i, Almanya’nın Ukrayna ile uzun menzilli silahlar üretmesini ve bu silahların Rusya’daki hedeflere yönlendirilmesini doğru bulmazken, buna onay verenlerin oranı yüzde 40 olarak belirleniyor. 28 Mayıs’ta Almanya ve Ukrayna’nın savunma bakanları, Ukrayna’da uzun menzilli silah üretiminin finanse edilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı. Uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesiyle ilgili halen tartışmalar sürdürüyor.

ALMANYA’NIN POLİTİKASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başbakanlık görevine başlamadan önce 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa’daki ortaklarla koordinasyon içinde Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri gönderebileceğini dile getirmişti. Merz, 26 Mayıs’ta Ukrayna’ya sağlanan silahların menzil kısıtlamalarını kaldırdığını belirterek, “Ukrayna’ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan” diye ifade etmişti.

RUSYA’DAN TEPKİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise 15 Nisan’da yaptığı konuşmada, Taurus füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için ikna edici argümanların bulunduğunu ama “Ancak buna karşı da iyi ve çok sayıda argüman var” dedi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 18 Nisan’da Almanya’nın bu füzeleri göndermesi halinde savaşa müdahil olacağı uyarısını yapmıştı. Öte yandan eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin savaşa sürüklenmesinden endişe duyduğu için 500 kilometreden fazla menzile sahip Taurus seyir füzelerini Ukrayna’ya sağlamayı reddetmişti.