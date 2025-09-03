Almanya Heyeti, Çocuk İşçiliğini Görüştü

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı heyeti, ILO Türkiye temsilcileri ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Ziyarette, mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı. İşçilerin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra, METİP alanlarının altyapı ve üstyapı çalışmaları da görüşüldü. Ayrıca, il ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

TOPLANTIDA YER ALAN İSİMLER

Ziyarette, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Avrupa ve Uluslararası İstihdam ve Sosyal Politika Genel Müdürü Dr. Carsten Stender, Almanya Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Gabriele Weinhold, Politika Uzmanı Josefin Pfeufer ve diğer ilgili uzmanlar da yer aldı. ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan ve Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ile birlikte, Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy’un da bulunduğu heyet, konuyla ilgili detayları değerlendirdi.

ADLİ YIL ZİYARETLERİ

Vali Orhan Tavlı, 2025-2026 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Samsun Barosu’nu ziyaret etti. Tavlı, “Adaletin tesisi için Samsun’umuzda ve ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan adalet teşkilatı mensuplarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, hakim, savcı, avukat ve destek personeli ile tüm yargı camiamıza başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret sırasında Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Baro Saymanı Av. Gürcan Kayar ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gürcan Çaylık ile de bir araya geldi.