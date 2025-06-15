Almanya, İran’a Nükleer Müzakereler Önerdi

ALMANYA’NIN İRAN İLE MÜZAKERE TEKLİFİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa ve İngiltere ile birlikte İran’a nükleer programı üzerine müzakerelere başlanması için teklif sunduğunu açıkladı. Wadephul, yaptığı açıklamada, “Almanya, Fransa ve İngiltere olarak hazırız. İran’a nükleer program hakkında derhal müzakereler teklif ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMANIN BARİŞÇIL ÇÖZÜMÜ

Wadephul, teklifi kabul edilmesini umduğunu belirtti. “Bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için, İran’ın ne bölgeye, ne İsrail devletine, ne de Avrupa’ya bir tehlike oluşturmaması için de önemli bir ön koşuldur” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bakan Wadephul, İsrail’in İran rejimini devirmeyi amaçladığına inanmadığını belirterek, asıl meselelerinin İsrail ve Almanya için tehdit oluşturabilecek bir nükleer silahlanmanın önlenmesi olduğunu vurguladı.

İSRAEL’İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI

Wadephul, İran’ın bu konuda erken aşamada müzakere fırsatını kaçırdığını söyledi. İran’ın hedefinin İsrail’i yok etmek olduğunu ifade eden Wadephul, bu nedenle İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu aktardı.