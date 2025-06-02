Almanya, İsrail’e 485 Milyon Avro Silah İhracatı Onayladı

ALMANYA’NIN İSRAİL’E YAPTIĞI SİLAH İHRACATI

Almanya’nın 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Israel’e toplam 485 milyon 103 bin 796 avro değerinde silah ihracatı için onay verdiği bildiriliyor. Alman hükümetinin Sol Parti’nin yönelttiği soru önergesine verdiği yanıtta, “7 Ekim 2023 tarihinden 13 Mayıs 2025’e kadar İsrail’e toplam değeri 485 milyon avro olan silahların nihai ihracatı için ayrı ayrı ihracat izinleri verilmiştir.” ifadelerine yer veriliyor.

İHRACAT KALENLERİ VE SINIRLANDIRILMIŞ BİLGİ

Onaylanan ihracat kalemleri, silah sistemleri, mühimmat, radar ve iletişim ekipmanları, zırhlı araç parçaları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hükümetin bilgi verme konusundaki sınırlılıkları, Federal Anayasa Mahkemesi’nin 21 Ekim 2014 tarihli kararına dayandırılıyor. Bu karar doğrultusunda, İsrail’in askeri ihtiyaçlarıyla ilgili doğrudan bilgi paylaşımının, Almanya’nın dış ilişkilerine zarar verebileceği belirtiliyor.

Dışişleri BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetini yerleşimlerin genişletilmesini durdurmaya ama özellikle de toprak gaspı, evlerin yıkılması ve Filistin halkının sürülmesi uygulamalarını durdurmaya çağırıyoruz.” dedi. Ayrıca, “İki devletli çözüme tamamen aykırı olduğu için her türlü ilhak girişimini elbette reddediyoruz.” ifadesiyle İsrailli yetkililerin açıklamalarını, iki devletli çözüme yönelik olumsuz bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.