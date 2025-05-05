Almanya, İsrail’in Gazze’yi İşgalini Reddetti

ALMANYA’DAN GAZZE’YE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Almanya, İsrail’in Gazze’yi kalıcı olarak işgal etme niyetlerini kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin’de yaptığı açıklamada, “Gazze Filistinlilere aittir ve bu anlamda kalıcı bir işgali reddediyoruz” diyerek, durumu net bir şekilde ifade etti. Ayrıca Fischer, Gazze’nin kuzeyinin ele geçirilmesine dair medyada çıkan bilgilerin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

G7 ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Sebastian Fischer, G7 ülkelerinin 2023 yılı boyunca Gazze’nin işgali, yerleşimlerle birlikte topraklarının küçültülmesini reddeden ve Filistinlilerin kendi iradeleri üzerinde bir çözüm bulunamayacağını vurgulayan açıklamalarını hatırlattı. Bu bağlamda, tüm tarafları ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın yeniden başlaması için ciddi çabalarını sürdürmeye çağırdı. Fischer, “Sürdürülebilir bir barış, müzakereler yoluyla ve sivil halkın çektiği acıların sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜK FILOSU KOALİSYONU’NA YAPILAN SALDIRI

Fischer, Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) gemisi ile ilgili detaylı bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak saldırının mutlaka soruşturulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, temel prensip olarak sivil bir gemiye ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlerin kınanması gerektiğini ekledi.