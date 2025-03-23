Haberler

Almanya İtalya Maçı İzleme Rehberi

Almanya İtalya maçı canlı yayını nereden izlenir?

Almanya ile İtalya arasında gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşmanın heyecanını yaşamak isteyenler, Almanya İtalya maçı canlı izleme olanakları hakkında araştırmalar yapıyor. Detaylara ulaşarak maçın canlı yayın keyfini çıkarabilirsiniz.

CANLI YAYIN KANALLARI

Almanya ile İtalya’nın mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Maç bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Almanya ve İtalya’nın kozlarını paylaşacağı bu karşılaşma, Dortmund’daki Westfalen Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler!

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen otomobil kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
Haberler

İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmada 48 Tutuklama

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ek güvenlik önlemleri aldı ve 26 Mart'a kadar kapalı yolları duyurdu. Eylem yasağı sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.