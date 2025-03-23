Almanya İtalya Maçı İzleme Rehberi

Almanya İtalya maçı canlı yayını nereden izlenir?

Almanya ile İtalya arasında gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşmanın heyecanını yaşamak isteyenler, Almanya İtalya maçı canlı izleme olanakları hakkında araştırmalar yapıyor. Detaylara ulaşarak maçın canlı yayın keyfini çıkarabilirsiniz.

CANLI YAYIN KANALLARI

Almanya ile İtalya’nın mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Maç bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Almanya ve İtalya’nın kozlarını paylaşacağı bu karşılaşma, Dortmund’daki Westfalen Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler!