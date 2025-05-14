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Almanya Konsolosu Grienberger, Vali Soytürk’ü Ziyaret Etti

ALMANYA BAŞKONSOLOSU TEKİRDAĞ VALİSİ’NI ZİYARET ETTİ

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ağırladı. Bu buluşmada, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ile sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine dair konular ele alındı.

VALİ SOYTUĞUN ZİYARETİNDEN MEMNUNİYET DUYDU

Valilikte gerçekleşen görüşmede, Vali Soytürk ve Başkonsolos Grienberger baş başa bir süre sohbet etti. Vali Soytürk, Tekirdağ’ın tarihi ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra sanayi ve tarım alanındaki potansiyeli hakkında detaylı bilgiler sundu. Başkonsolos Grienberger, bu bilgilendirmeler ve Tekirdağ’da gösterilen misafirperverlik için Vali Soytürk’e teşekkür etti.

GÜZEL ANILARLA SONLANDI

Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Vali Soytürk, Grienberger’i Tekirdağ’da ve Valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

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