Almanya Krallığı Derneği Yasaklandı

REICHSBÜRGER DERNEĞİ YASAKLANDI

Almanya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, darbe planlama ve Alman İmparatorluğunu yeniden kurma amacı güden Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) oluşumunun en etkili kolu olan “Almanya Krallığı” derneği kapatıldı. Operasyon sırasında, kendisini Almanya Kralı olarak ilan eden Peter Fitzek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İmparatorluk Vatandaşları örgütünün anayasal düzene aykırı eylemleri nedeniyle bu derneğin yasaklandığı duyuruldu.

OPERASYON DETAYLARI

Yasak kararının ardından, 7 eyalette 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun merkezi, Saksonya eyaletine bağlı Halsbrücke kasabası oldu. Almanya Krallığı’nın faaliyetlerinin ceza hukukuna ve anayasal düzene aykırı olduğu bildirildi. Bu süreçte, “Almanya Krallığı” derneğinin faaliyetleri durdurulurken, mal varlıklarına el konulması için gerekli adımlar atıldı.

PETER FITZEK’İN GEÇMİŞİ

Peter Fitzek, 2012 yılında gerçekleştirilen sembolik bir “taç giyme töreni”yle kendisini “Almanya Kralı I. Peter” olarak ilan etmişti. Kendi yazdığı “anayasa” çerçevesinde hareket eden Fitzek, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin hukuk sistemini tanımadığını ifade etmişti. Daha önce sahte belge kullanma, zimmete para geçirme ve silahlı çatışmalara karışma gibi suçlardan hüküm giymişti. Fitzek’in liderliğindeki “Almanya Krallığı”, Almanya’da darbe planlamakla suçlanan İmparatorluk Vatandaşları örgütünün en önemli kolu olarak öne çıkıyor. Aralık 2022’de gerçekleştirilen operasyonda, bu örgütün üyeleri yakalanmış ve bazıları hala yargılanıyor.