Almanya – Kuzey İrlanda Maçı Yayında!

MAÇIN YAYIN AKIŞI HAKKINDA

Almanya ve Kuzey İrlanda arasındaki önemli müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, yayın akışını ve platform bilgilerini öğrenmek istiyor. Dünya Kupası yolunda kritik bir aşama olarak görülen bu karşılaşma, izleyicileri için büyük bir ilgi kaynağı haline geliyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak bu önemli mücadele, S Sport Plus ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CANLI YAYIN DETAYLARI

S Sport Plus, belirli kanal numaraları ile Türksat uydusu üzerinden izleyicilere ulaşırken, internet üzerinden de şifreli yayın yapacak. Exxen platformu da aynı şekilde Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak mücadeleyi yayınlayacak. Bu platformlar aracılığıyla sporseverler, heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecekler.

Almanya ile Kuzey İrlanda arasında yapılacak bu hayati eleme maçı, 07 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye saatine göre 21.45’te başlayacak olan mücadele, Köln şehrindeki RheinEnergieStadion’da gerçekleştirilecek. Bu kritik müsabaka, dünya futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.